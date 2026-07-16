В Саратове у мужчины изъяли 100 граммов марихуаны

В Саратове сотрудники патрульно-постовой службы задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в хранении наркотиков. Инцидент произошёл ночью во Фрунзенском районе — прохожий заметно нервничал и сумбурно отвечал на вопросы полицейских, что вызвало у них подозрения.

В ходе личного досмотра в рюкзаке задержанного обнаружили пластиковый контейнер с марихуаной общей массой около 100 граммов. Мужчина пояснил, что наркотическое вещество хранил для личного употребления, а не для сбыта.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.