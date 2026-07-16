Накануне праздника пожарного надзора вручены награды сотрудникам МЧС

Фото: МЧС Саратовской области

18 июля исполняется 99 лет со дня образования государственного пожарного надзора. В преддверии профессионального праздника в Главном управлении МЧС России по Саратовской области состоялось торжественное мероприятие. Руководитель ведомства Алексей Татаркин поблагодарил сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы за профессионализм, ответственность, принципиальность и преданность своему делу. Наиболее отличившиеся сотрудники получили награды и очередные специальные звания.

На территории Саратовской области создано 20 территориальных подразделений ГПН, государственный пожарный надзор осуществляют 166 специалистов. Наряду с контрольно-надзорными функциями, благодаря которым поддерживается пожарная защищённость объектов, специалисты ведут дознание по пожарам. На каждый вызов вслед за огнеборцами прибывают дознаватели — они берут объяснения, запрашивают экспертизы, устанавливают обстоятельства, причины пожаров и виновных в них.

Сотрудники госпожнадзора также участвуют в создании нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности и проводят масштабную профилактическую работу среди населения. Их ежедневный труд помогает предотвращать трагедии и сохранять жизни людей.