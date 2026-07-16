Выпуск 2026: СГТУ выпустил свыше 4 тысяч молодых специалистов, более тысячи из них получили дипломы с отличием

Фото: СГТУ

В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А. завершились церемонии вручения дипломов об окончании вуза.

В год 65-летия первого полёта человека в космос Политех проводил в большую жизнь 4273 молодых специалистов по программам высшего и среднего профессионального образования. Из них дипломы с отличием получили 1006 человек.

«Количество краснодипломников – 24% от всего выпуска – говорит о динамичном развитии нашего университета. За этой статистикой стоит высочайшая планка академических требований, колоссальный труд профессорско-преподавательского состава, и, конечно же, самих студентов. В Политехе выстроена мощная система наставничества и мотивации обучающихся, которая позволяет нам формировать инженерную элиту.

Сегодня растет интерес к инженерно-техническому образованию – и это устойчивая тенденция, продиктованная самой логикой времени. Безусловно, на неё влияют и рыночные стимулы, и государственная поддержка. Масштабные национальные проекты технологического лидерства, модернизация вузов и обновление лабораторной базы, развитие механизма целевого обучения и интеграция университетов с реальным сектором создают прочный фундамент для подготовки новой смены инженеров.

Впрочем, интерес к нашему техническому университету всегда был стабильным. Каждый год мы выпускаем тысячи молодых специалистов по самым востребованным экономикой направлениям. Подготовленные нами кадры идут работать на флагманские предприятия региона и всей страны, в том числе обеспечивая технологическую независимость России через оборонно-промышленный комплекс.

Отмечу, что абитуриенты выбирают Политех не только потому, что диплом СГТУ становится гарантом трудоустройства и пропуском в высокотехнологичные компании. Наши студенты находят в стенах вуза возможности и для академической самореализации, и для профессионального роста, и для развития в различных сферах – от творчества до общественной деятельности.

Мы ожидаем, что в 2026/2027 учебном году большая политеховская семья пополнится свыше чем на 6 тысяч студентов и с нетерпением ждём новую смену в нашем вузе», – подчеркнул ректор СГТУ, профессор Сергей Наумов.