Трое саратовцев вышли в финал чемпионата «Профессионалы»

В Калуге на базе Федерального технопарка профессионального образования пройдёт финал чемпионата «Профессионалы». Участниками станут 50 тысяч человек из 89 регионов России и 45 стран мира, которые поборются за звание сильнейших в 61 компетенции. Саратовскую область представят три конкурсанта.

Александр Соловьев из Саратовского политехнического колледжа выступит в компетенции «Оптоэлектроника», Владимир Цепков из Финансово-технологического колледжа Вавиловского университета — в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», а Ольга Назарова из Саратовского архитектурно-строительного колледжа — в «Промышленном дизайне». Руководитель регионального координационного центра Сергей Аборин отметил: путь в финал лежал через сложнейшие региональные и межрегиональные этапы, бессонные ночи подготовки и абсолютную самоотдачу.

Чемпионатное движение «Профессионалы» организовано при поддержке Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети». Наши колледжи готовят инженеров будущего, чьи навыки соответствуют запросам ведущих предприятий страны.