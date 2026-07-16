Алексей Антонов поздравил ТПП Саратовской области с 40-летием

Торгово-промышленная палата Саратовской области отмечает 40-летие со дня основания. Председатель Саратовской областной Думы Алексей Антонов, отдавший работе в системе ТПП более 30 лет, поздравил региональное бизнес-сообщество с юбилеем организации и отметил ее уникальный статус.

Антонов подчеркнул, что ТПП РФ остается единственным бизнес-объединением в стране среди аналогичных по характеру, чей статус закреплен специальным федеральным законом, а государство делегировало палате ключевые экспертные функции - от выдачи сертификатов происхождения до фиксации форс-мажоров. Будучи самоокупаемой структурой, ТПП инспользует доходы от оказания услуг в защиту интересов предпринимателей.

«Палата не подвластна санкционному давлению. Во всем мире она остается надежным мостом связи между предпринимателями разных стран. Разрушить эту систему - значит обречь себя на экономическую изоляцию, что невыгодно никому», - заявил спикер облдумы. Он также выделил роль Арбитражного центра при ТПП как авторитетного международного инструмента разрешения коммерческих споров.

Спикер заксобрания отметил вклад ключевых руководителей Палаты прошлых лет. Уникальной особенностью саратовской ТПП он назвал преемственность управленческого опыта, которая реализуется через Совет старейшин - консультативный орган, объединяющий бывших директоров крупнейших саратовских заводов.

Алексей Антонов пожелал коллективу ТПП и предпринимателям Саратовской области стабильного развития и реализации новых амбициозных проектов.