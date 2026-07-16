На заправке «Торэко» в Саратове зафиксированы высокие цены на бензин

Фото: ООО "Волга-Медиа"

На заправке «Торэко» в Саратове зафиксированы высокие цены: АИ-92 — 108 руб./л, АИ-95 — 118 руб./л, АИ-98 — 130 руб./л. Машин на АЗС почти нет — водители уезжают на соседние заправки, где дешевле. Заправщик подтвердил, что рядом есть станции с более выгодными ценами. Примечательно, что «Торэко» уже получало предупреждение от УФАС за необоснованный рост цен. Ситуация на топливном рынке остаётся напряжённой: с 23 июня действует лимит на продажу бензина — не более 30 литров на машину, ограничение продлено бессрочно.

По данным Росстата, за неделю средняя цена бензина в регионе выросла на 3,29 рубля — до 77,04 рубля. АИ-95 подорожал до 79,09 рубля, АИ-92 — до 74,69 рубля, АИ-98 держится на уровне 107,88 рубля. Дизтопливо прибавило 4,18 рубля — до 87,51 рубля. На частных заправках Саратова уже встречались ценники по 120 рублей за литр АИ-95, а на некоторых станциях топливо отсутствует. Водители по-прежнему выстаивают очереди на действующих АЗС.