В аэропорту «Гагарин» вырос пассажиропоток на международных рейсах

В международном аэропорту «Гагарин» за первое полугодие 2026 года на международных направлениях обслужено более 22 тысяч пассажиров. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирам доступны прямые перелёты в Анталью, Ереван, Батуми и Хургаду. Новым направлением стали рейсы в Грузию. В марте авиакомпания Nesma Airlines начала выполнять полёты в Египет.

Всего за первое полугодие в аэропорту обслужено более 490 тысяч пассажиров. Из аэропорта доступны рейсы по 11 направлениям. Рост международного пассажиропотока свидетельствует о расширении географии полётов и увеличении туристического и делового интереса к региону.

Аэропорт «Гагарин» продолжает развиваться, предлагая новые маршруты и улучшая качество обслуживания.