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НовостиОбщество16 июля 2026 11:14

Саратовские команды отправились на окружной этап «Зарницы 2.0»

«Тайфун 2» и «Воин Поволжья» поехали в Оренбург
Источник:kp.ru

Отряды «Тайфун 2» из Саратова и «Воин Поволжья» из Татищевского района отправились в Оренбург на окружной этап «Зарницы 2.0». Ребята будут соревноваться в средней и специальной возрастных категориях. На проводах замминистра образования Михаил Попов пожелал им удачи, отметив, что они уже доказали умение работать в команде.

В составе делегации — победители регионального этапа.

Программа включает отрядные состязания, военно-тактическую игру, встречи с Героями России, а также индивидуальные испытания по тактической медицине, огневой подготовке, инженерному оборудованию и выживанию в экстремальных условиях для командиров, связистов, сапёров, военкоров, медиков и операторов БПЛА.