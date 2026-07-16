Саратовские команды отправились на окружной этап «Зарницы 2.0»

Отряды «Тайфун 2» из Саратова и «Воин Поволжья» из Татищевского района отправились в Оренбург на окружной этап «Зарницы 2.0». Ребята будут соревноваться в средней и специальной возрастных категориях. На проводах замминистра образования Михаил Попов пожелал им удачи, отметив, что они уже доказали умение работать в команде.

В составе делегации — победители регионального этапа.

Программа включает отрядные состязания, военно-тактическую игру, встречи с Героями России, а также индивидуальные испытания по тактической медицине, огневой подготовке, инженерному оборудованию и выживанию в экстремальных условиях для командиров, связистов, сапёров, военкоров, медиков и операторов БПЛА.