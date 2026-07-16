В Саратове пройдёт фестиваль духовой музыки в сентябре

В сентябре 2026 года в Саратове состоится яркое культурное событие — Фестиваль духовой музыки. На одной сцене соберутся детские и студенческие ансамбли, военные и гражданские оркестры, профессиональные и самодеятельные коллективы Саратовской области.

Такое многообразие исполнителей создаст уникальное звучание региона, в котором переплетаются культуры и музыкальные традиции разных народов. Кульминацией фестиваля станет совместное выступление всех оркестров — масштабное, торжественное и объединяющее по духу событие. Фестиваль посвящён Году единства народов России.

Организаторами выступают Саратовская государственная консерватория имени Л. В. Собинова, Саратовский областной учебно методический центр и Комитет по культуре администрации города Саратова. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Саратовской области и Ассоциации исполнителей на духовых и ударных инструментах «Саратовское областное духовое общество».

Министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова отметила: «Фестиваль духовой музыки — важная площадка для сохранения и развития музыкальных традиций нашего региона. Когда на одной сцене встречаются юные исполнители, студенческие коллективы, профессиональные и самодеятельные оркестры, рождается живой музыкальный диалог, который объединяет поколения и народы. Мы рады поддержать это событие, которое не только демонстрирует высокий уровень исполнительского мастерства, но и укрепляет культурные связи внутри области и по всей России».

Дополнительная информация и программа фестиваля доступны на странице организаторов.