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НовостиОбщество16 июля 2026 11:10

Библиотека приглашает на фольклорные посиделки 17 июля

В областной библиотеке пройдут посиделки «Кладовая народной мудрости»
Источник:kp.ru

Областная универсальная научная библиотека приглашает на фольклорные посиделки «Кладовая народной мудрости», приуроченные к Единому дню фольклора, который отмечается в России 17 июля. В этот день Центр межкультурных коммуникаций предлагает гостям прикоснуться к истокам народной культуры, узнать много нового и провести время в тёплой, творческой атмосфере.

Участники встречи узнают, почему для празднования была выбрана именно эта дата, с какой исторической личностью она связана, а также познакомятся с буквальным переводом слова «фольклор» и тем, как веками формировалась народная мудрость. Гости не только услышат народные сюжеты, но и сами станут участниками фольклорных повествований.

Изюминкой посиделок станут песни в живом исполнении главного библиотекаря отдела культурных проектов Марины Павловой. Мероприятие будет интересно посетителям любого возраста. Вход свободный.