Библиотека приглашает на фольклорные посиделки 17 июля

Областная универсальная научная библиотека приглашает на фольклорные посиделки «Кладовая народной мудрости», приуроченные к Единому дню фольклора, который отмечается в России 17 июля. В этот день Центр межкультурных коммуникаций предлагает гостям прикоснуться к истокам народной культуры, узнать много нового и провести время в тёплой, творческой атмосфере.

Участники встречи узнают, почему для празднования была выбрана именно эта дата, с какой исторической личностью она связана, а также познакомятся с буквальным переводом слова «фольклор» и тем, как веками формировалась народная мудрость. Гости не только услышат народные сюжеты, но и сами станут участниками фольклорных повествований.

Изюминкой посиделок станут песни в живом исполнении главного библиотекаря отдела культурных проектов Марины Павловой. Мероприятие будет интересно посетителям любого возраста. Вход свободный.