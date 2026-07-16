Студенты творческих вузов могут подать заявки на выставку «Культурный код»

Студенты художественных факультетов творческих вузов регионов России могут представить свои работы на выставке «Культурный код». Приём заявок продолжается до 31 июля. Сама выставка пройдёт с 5 по 20 сентября в Саратове в технопарке «Саратов Диджитал» — современном общественном пространстве, объединяющем инновационные и культурные инициативы. Цель проекта — сформировать творческую среду для профессионального и художественного взаимодействия молодых художников, выявить и поддержать талантливую молодёжь, работающую в различных направлениях изобразительного искусства.

Участникам предлагается раскрыть одну из шести тем: культурный код и аутентичные паттерны, орнаменты регионов России; современное видение традиционного искусства и духовно-нравственных ценностей; современное плакатное искусство; типографика и новая шрифтовая культура; новый взгляд на отечественный промышленный дизайн; новый символизм и сюрреализм в эпоху социальных сетей. Принимаются работы в направлениях: традиционное изобразительное искусство, графический дизайн, мода, фотография, а также современное искусство с использованием цифровых технологий.

Особое внимание уделяется работам, отражающим культурное многообразие регионов России, связь поколений, традиционные семейные ценности, историческое наследие и современное развитие отечественной культуры. Подробнее с условиями участия можно ознакомиться на сайте проекта cult-cod.ru. Приглашаем молодых художников принять участие в этом значимом культурном событии.