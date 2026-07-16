В Энгельсе сотрудник склада маркетплейса украл три золотых кольца

В Энгельсе раскрыта кража товаров со склада крупного маркетплейса. Ущерб от хищения превысил 40 тысяч рублей. Сотрудники склада обнаружили пропажу в период с 7 по 9 июля.

Полиция установила 21-летнего работника склада, который недавно получил повышение и получил доступ к секции с ювелирными изделиями. Молодой человек прощупал пакеты и похитил три золотых кольца с фианитами. Украшения он сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Подозреваемый дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.