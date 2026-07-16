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НовостиОбщество16 июля 2026 11:00

В Саратове девушка получила раны в заведении на Столыпина

Полиция ищет 28-летнего мужчину после конфликта
Источник:kp.ru

В Саратове полиция проводит проверку по факту причинения телесных повреждений 21-летней девушке. Инцидент произошёл в ночь с 14 на 15 июля в одном из заведений на проспекте Столыпина. Пострадавшую госпитализировали с ранами головы и руки.

По предварительным данным, конфликт случился с неизвестным молодым человеком. Полицейские установили личность подозреваемого — им оказался 28-летний местный житель, ранее не судимый. Сейчас его разыскивают.

Обстоятельства выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.