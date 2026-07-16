В Красном Куте в ДТП погибли водитель и пассажирка Chevrolet Niva

В Красном Куте Саратовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, в 09:45 вблизи дома №26 по Краснокутскому тупику мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем Chevrolet Niva, допустил наезд на стоящее грузовое транспортное средство Freightliner. Удар пришёлся на переднюю часть легковушки.

В результате ДТП водитель и пассажирка Chevrolet Niva (её личность уточняется) погибли на месте. Две другие пассажирки, находившиеся в автомобиле, получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение. О состоянии пострадавших пока не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, опрашиваются свидетели. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.