В Екатериновском районе работают центры естественно-научной и технологической направленностей

Рабочая группа межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних посетила Екатериновский район, чтобы оценить профилактический потенциал центров «Точка роста». Эти центры созданы в рамках нацпроекта «Образование». В районе функционируют два типа центров: естественно-научной и технологической направленности (в пяти школах) и цифрового и гуманитарного профиля (в трёх школах). Занятия проводятся с использованием современного оборудования, цифровых лабораторий и компьютерной техники.

В центрах естественно-научного профиля школьники изучают физику, химию и биологию, занимаются робототехникой и проектной деятельностью. Программы выполнены на 100%. 392 ученика осваивают дополнительные образовательные программы. В центрах цифрового и гуманитарного профиля школьники учатся 3D-моделированию, программированию, облачным технологиям, а на уроках ОБЗР отрабатывают навыки первой помощи на современных тренажёрах.

Председатель комиссии Анастасия Борода отметила: «Занятость школьников в таких центрах напрямую влияет на снижение рисков асоциального поведения». Центры «Точка роста» становятся важным инструментом профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, развивая у детей полезные навыки и интерес к науке.