В Татищевском районе увеличился объем инвестиций в основной капитал с 900 млн до 1,8 млрд рублей

Фото: Мининвест Саратовской области

Сегодня, 16 июля 2026 года, в министерстве инвестиционной политики Саратовской области в рамках рубрики «Инвестиции районов» состоялся прямой эфир, посвященный инвестиционному потенциалу Татищевского района.

Спикером выступил Виктор Бычихин, помощник главы администрации Татищевского района по экономическим вопросам, инвестиционный уполномоченный.

С 2024 года объем инвестиций в основной капитал Татищевского района увеличился с 900 млн до 1,8 млрд рублей. В настоящее время на территории муниципалитета реализуется семь инвестиционных проектов.

Татищевский район предлагает инвесторам 13 свободных площадок для ведения бизнеса. Кроме того, сформированы три инвестиционных предложения:

— строительство производственного комплекса для изготовления пластиковых изделий, газобетонных блоков, металлопроката и сопутствующей продукции. Ориентировочная стоимость проекта — 70 млн рублей;

— строительство элеватора мощностью 60 тыс. тонн. Ориентировочная стоимость проекта — 300 млн рублей;

— строительство стрелкового тира. Ориентировочная стоимость проекта — 25 млн рублей.

«Наш проект «Инвестиции районов» помогает каждому муниципалитету заявить о себе и раскрыть свой инвестиционный потенциал. Рубрика наглядно демонстрирует, что каждый инвестиционный проект — это новые возможности для людей и развитие всего муниципалитета», — отметил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.

Министерство инвестиционной политики Саратовской области