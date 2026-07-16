В Саратовской области продолжается набор добровольцев в отряд «Барс-Саратов».

Бойцам отряда предстоит выполнение задач на территории Саратовской области:

- охрана объектов критической инфраструктуры;

- уничтожение беспилотников противника при помощи средств ПВО, РЭБ и других.

Присоединиться к отряду могут мужчины, соответствующие требованиям по состоянию здоровья и готовые пройти подготовку.

Добровольцам гарантируется денежное содержание от 120 тысяч рублей в месяц, а также сохранение рабочего места и среднего заработка, меры социальной поддержки, возможность получения государственных наград и дальнейшего трудоустройства.

Количество вакантных мест ограничено.

«Защита промышленных объектов — важная работа для безопасности региона. Если хотите участвовать и служить на благо родного края — это реальная возможность внести свой вклад», — отметил военный комиссар города Балашова, Балашовского и Романовского районов Андрей Курзанов.

Всю информацию можно получить в районных или областном комиссариате:

г.Саратов, Мирный переулок, 12

8 (8452) 26-20-66, 26-41-23