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НовостиОбщество16 июля 2026 10:26

Саратовская спортсменка победила в беге на 100 и 200 метров

Мария Колобова завоевала два золота на чемпионате Беларуси по параатлетике
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

С 9 по 13 июля в Минске на стадионе «Динамо» прошёл открытый чемпионат Республики Беларусь по параатлетике.

В турнире участвовали белорусские и российские спортсмены. Сборная России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевала 138 медалей: 92 золотые, 37 серебряных и 9 бронзовых.

Воспитанница саратовской школы «Реабилитация и Физкультура» Мария Колобова привезла две золотые медали — в беге на 100 и 200 метров. Спортсменку тренирует заслуженный тренер России Таисия Борисова.