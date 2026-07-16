Саратовская спортсменка победила в беге на 100 и 200 метров

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С 9 по 13 июля в Минске на стадионе «Динамо» прошёл открытый чемпионат Республики Беларусь по параатлетике.

В турнире участвовали белорусские и российские спортсмены. Сборная России по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата завоевала 138 медалей: 92 золотые, 37 серебряных и 9 бронзовых.

Воспитанница саратовской школы «Реабилитация и Физкультура» Мария Колобова привезла две золотые медали — в беге на 100 и 200 метров. Спортсменку тренирует заслуженный тренер России Таисия Борисова.