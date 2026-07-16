В Саратовской области разрабатывают гастрономический гид

В Саратовской области начался приём заявок на участие в создании гастрономического гида региона. Это новая мера поддержки для креативных предпринимателей в сфере «Гастрономия». В гид войдут заведения с локальным характером — рестораны, кафе и другие объекты, связанные с региональной кухней. Цель проекта — сформировать образ Саратовской области как региона с богатой кулинарной культурой.

Чтобы стать участником, заведение должно иметь локальную особенность в меню (традиционное блюдо, сотрудничество с фермерами, авторский подход) и быть включённым в реестр субъектов креативных индустрий области. Заявки принимаются до 31 июля 2026 года, участие бесплатное.

Подать заявку можно по ссылке. Консультации — по телефону 69-51-86 (Наталья Муратова) в министерстве инвестиционной политики.