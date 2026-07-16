В Энгельсском музее стартовала реконструкция по нацпроекту «Семья»

В Энгельсском краеведческом музее стартовала новая фаза масштабной реконструкции в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Научные сотрудники демонтировали ранее действовавшие экспозиции, а все предметы из коллекций переместили в специально оборудованные помещения для их безопасного и бережного хранения в ходе строительно-монтажных работ.

Министр культуры Наталия Щелканова подчеркнула, что реализация нацпроекта в регионе идёт по плану и уже приносит результаты, в том числе в сохранении культурного наследия. Реконструкция позволит создать комфортные и безопасные условия для хранения коллекций, а также сформировать современные музейные пространства, адаптированные для семейного посещения.

После завершения строительной части музею предстоит восстановление и переосмысление экспозиций, а также создание новых выставочных пространств. Команда музея уже работает над обновлёнными залами, которые скоро откроются для посетителей.