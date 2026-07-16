В Саратовской области строят жильё для работников АПК и соцсферы

В Саратовской области в рамках государственной программы комплексного развития сельских территорий (КРСТ) в этом году строятся 54 индивидуальных жилых дома и один многоквартирный дом. Новое жильё предназначено для работников агропромышленного комплекса и социальной сферы, проживающих в малых населённых пунктах. Оно будет предоставляться по договорам социального найма с правом дальнейшего выкупа на льготных условиях.

Самая высокая динамика работ — в Лысогорском районе, где возводится 20 домов: уже готовы фундаменты, стены и перегородки, завершается монтаж кровли. В Перелюбском районе строят 10 домов — все фундаменты залиты, пять домов уже под крышей. Татищевский район также возводит 10 домов. В рабочем посёлке Турки забиты сваи 14 домов. В Аткарском районе началось строительство многоквартирного дома на 39 семей.

Все индивидуальные дома планируется сдать до конца 2026 года, многоквартирный — в 2027 году. Всего с 2023 года благодаря программе свои жилищные условия улучшила 101 семья. Строительство ведётся с соблюдением сроков и графиков.