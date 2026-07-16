В Приволжском открываются занятия по шахматам

Фото: Максим Леонов

В Энгельсском районе с каждым годом растёт количество любителей шахмат. За доской собираются участники самых разных возрастов. Губернатор Роман Бусаргин отмечал, что шахматы важны для развития детей. С сегодняшнего дня на стадионе «Сигнал» в Приволжском начинает работу инструктор Александр Косолапов.

Занятия будут проходить по вторникам и четвергам: 1 группа с 15:00 до 17:00, 2 группа с 17:00 до 19:00. По субботам: 1 группа с 12:00 до 14:00, 2 группа с 14:00 до 16:00. Набор идёт в две группы: дети от 7 до 17 лет и взрослые от 18 лет.

Записаться можно по телефону 8-917-988-03-13. Шахматы — это не просто игра, а развитие мышления и стратегии.