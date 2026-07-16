В Энгельсе ищут старшего слесаря-электроника с зарплатой до 250 тысяч

Кадровый центр Саратовской области опубликовал подборку актуальных вакансий в промышленном секторе. В Саратове ищут инженера-программиста встраиваемых систем с зарплатой до 275 тысяч рублей, руководителя группы по модернизации — до 195 тысяч, бетонщика — от 142 до 164 тысяч. В Энгельсе требуется старший слесарь-электроник с оплатой до 250 тысяч рублей. Металлургический завод в Балаково приглашает мастера строительных работ (150–250 тысяч), инженера тепловой автоматики (160–220 тысяч) и оператора станков с ЧПУ (70–200 тысяч рублей).

Работодатели готовы обеспечить кандидатов достойным уровнем оплаты, социальными гарантиями и стабильным местом работы. Для жителей области доступна программа бесплатного обучения и переквалификации. За консультацией по трудоустройству и профессиональному обучению можно обратиться в ближайший кадровый центр или по единому бесплатному номеру: 8-800-775-76-25.