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НовостиОбщество16 июля 2026 9:49

В Саратове мошенники представляются полицейскими и снимают отпечатки

Мошенники в форме МВД ходят по квартирам и собирают биометрию
Источник:kp.ru

Жителей Саратова предупреждают о новой схеме мошенников, которые ходят по квартирам, представляясь сотрудниками внутренних дел. Злоумышленники имеют при себе документы и бланки с символикой МВД, могут быть в форме.

Они заявляют о необходимости проверить удостоверения личности и снять биометрию якобы в рамках переписи населения. При себе у них ноутбук, биометрическое устройство и списки жильцов.

Власти напоминают: никаких подобных инициатив со стороны правительства нет. Просьба не предоставлять биометрические данные, не открывать дверь и не впускать подозрительных лиц. В случае появления таких людей звоните по телефону 102. Предупредите соседей, друзей и пожилых родственников!