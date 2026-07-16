В Саратове мошенники представляются полицейскими и снимают отпечатки

Жителей Саратова предупреждают о новой схеме мошенников, которые ходят по квартирам, представляясь сотрудниками внутренних дел. Злоумышленники имеют при себе документы и бланки с символикой МВД, могут быть в форме.

Они заявляют о необходимости проверить удостоверения личности и снять биометрию якобы в рамках переписи населения. При себе у них ноутбук, биометрическое устройство и списки жильцов.

Власти напоминают: никаких подобных инициатив со стороны правительства нет. Просьба не предоставлять биометрические данные, не открывать дверь и не впускать подозрительных лиц. В случае появления таких людей звоните по телефону 102. Предупредите соседей, друзей и пожилых родственников!