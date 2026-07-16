Холдинг «Нацимбио» (входит в Ростех) в I полугодии поставил более 24 млн доз вакцин в российские регионы в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Эксперт Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС, и.о. заведующего кафедрой экономики и таможенного дела Елена Курмакаева отмечает: «Приведенная в сообщении статистика деятельности «Нацимбио» позволяет рассматривать холдинг как значимый элемент системы национальной безопасности государства, обеспечивающий биологическую защиту, сохранение здоровья населения и иммунологическую автономию государства.

В условиях циркуляции возбудителей инфекционных болезней, обладающих высоким эпидемическим потенциалом (корь, коклюш, дифтерия), ключевым элементом национальной биологической безопасности является коллективный иммунитет. Значительный объем поставок холдингом вакцин способствует формированию такого иммунитета.

Надо заметить, что эффективность вакцинации определяется не только качеством вакцин, но и строгим соблюдением временных интервалов между ревакцинациями, предусмотренными календарем прививок. Своевременность поставок исключает возникновение иммунологических разрывов в регионах, что критически важно для предотвращения вспышек инфекций. Деятельность холдинга по обеспечению Национального календаря профилактических прививок выступает критическим звеном в системе управления эпидемиологическими рисками на территории Российской Федерации.

В основе системы биологической безопасности должна лежать технологическая автономия государства в производстве вакцин. Развитие собственного полного цикла производства вакцин обеспечивает независимость системы здравоохранения от волатильности валютных курсов, логистических проблем при трансграничных перевозках и санкционных ограничений. Также собственные мощности гарантируют экономическую доступность вакцинации для всех регионов и стабильность государственных закупок по прогнозируемым ценам, что важно для реализации Национального календаря профилактических прививок как социальной гарантии.

Отмеченный в источнике показатель доли производства на собственных мощностях «Нацимбио» является критерием иммунологической автономии государства. В условиях внешних санкционных ограничений и нарушения глобальных цепочек поставок субстанций этот показатель гарантирует отсутствие зависимости от зарубежных поставщиков фармацевтических ингредиентов. Данный уровень самообеспечения формирует технологический суверенитет в критически значимой отрасли, позволяя государству самостоятельно определять приоритеты в борьбе с инфекционными угрозами, не ставя национальную безопасность и здоровье нации в зависимость от геополитической конъюнктуры».