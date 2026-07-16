Юные туристы совершили велопоход «Космический маршрут» в Парке Гагарина

Воспитанники отделения спортивного туризма спортшколы «Юность» приняли участие в уникальном велопоходе «Космический маршрут» в Парке покорителей космоса имени Гагарина. Главной целью стало посещение площадки приземления спускаемого аппарата, где юные туристы познакомились с историей космических полётов и техническими особенностями возвращения экипажей на Землю.

Во время экскурсии ребята укрепляли навыки походной жизни и ориентирования, совершенствовали велосипедную подготовку и работали в команде. Инструкторы провели познавательные занятия о механизмах приземления космических аппаратов. Педагоги отметили, что ставили задачу не только дать спортивные навыки, но и пробудить интерес к истории родного края.

Участник Алексей Смирнов поделился впечатлениями: «Поход был крутым — и физически, и познавательно». Директор парка Анатолий Максимов подчеркнул важность таких мероприятий для всестороннего развития детей. Школа «Юность» планирует продолжать тематические выезды и образовательные туры. Министерство культуры области поддерживает подобные инициативы.