В Саратове два старинных здания-близнеца признаны памятниками

Два старинных здания-близнеца на улице Вольской, 69, включены в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Дома, построенные в 1911 году дворянкой Екатериной Васильевой, признаны памятниками муниципального значения, как и весь ансамбль в целом. Ранее здесь находилось владение князя Куткина, а после пожара цирка участок перешёл к Васильевой, которая возвела два симметричных двухэтажных дома с жилыми квартирами.

Сейчас один дом используется как жилой, во втором работает Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей. Здания отличаются выразительным кирпичным декором, массивными портиками с фронтонами и каннелированными полуколоннами. Внутри сохранились деревянные лестницы с балясинами, профилированные поручни и лепные потолочные тяги.

Комитет культурного наследия утвердил предмет охраны ансамбля, подчеркнув пример продуманной ансамблевой застройки для доходных домов начала XX века.