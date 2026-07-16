Два дома-близнеца на Вольской включили в реестр культурного наследия

Ансамбль из двух старинных домов-близнецов на улице Вольской, 69, включён в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Здания, построенные в начале XX века дворянкой Екатериной Васильевой, признаны памятниками муниципального значения, а весь ансамбль получил аналогичный статус. Ранее, в XIX веке, домовладение принадлежало князю Николаю Куткину, который сдавал территорию под зверинец и цирк, а в 1911 году Васильева возвела два двухэтажных деревянных дома, обложенных кирпичом.

Сегодня один из домов используется как жилой, во втором размещается Центр психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей. В сентябре прошлого года по рекомендации Общественного научно-методического совета строения признали выявленными объектами культурного наследия. Накануне комитет утвердил предмет охраны ансамбля.

Корпуса поставлены симметрично, центральные входы обращены друг к другу, что является примером продуманной ансамблевой застройки доходных домов того времени. Фасады украшены портиками с треугольными фронтонами, кирпичным декором, нишами и клинчатыми перемычками. Внутри сохранились деревянные лестницы с точёными балясинами и лепные потолочные тяги.