В области благоустроили 58 общественных и дворовых территорий по нацпроекту

В Саратовской области завершены работы на 58 общественных и дворовых территориях, которые благоустраиваются в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Напомним, программа является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом Владимиром Путиным. На данный момент благоустроено порядка половины запланированных объектов, при этом Аркадакский, Калининский, Красноармейский, Марксовский, Новоузенский, Лысогорский и Советский районы уже полностью выполнили все работы.

Яркий пример преображения — городской детский парк в 1-м Микрорайоне Балакова. Здесь появились новые красивые тротуарные дорожки, установлены лавочки и урны. Обновлённое пространство уже стало любимым местом отдыха для семей с детьми и жителей микрорайона. В ближайшее время аналогичные работы завершатся и на остальных объектах.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ Александр Мышев отметил: «Благодаря федеральному проекту в Саратовской области обновились порядка 1,5 тысяч общественных и дворовых территорий. Все это территории, которые местные жители сами выбирали для благоустройства в первоочередном порядке на Всероссийском голосовании». Министерство строительства и ЖКХ продолжает держать на контроле ход всех работ, чтобы каждый двор и парк радовали жителей комфортом и уютом.