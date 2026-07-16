Дом со стеклоблоками Фальконье стал новым объектом культурного наследия муниципального значения

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Историческое здание, сложенное из кирпичей трёх разных заводов, признано памятником муниципального значения. Накануне комитетом культурного наследия области принято решение о включении в Единый государственный реестр объектов культурного наследия саратовского дома № 10 по улице Шелковичной. Основанием для этого послужила государственная историко-культурная экспертиза, проведённая в этом году.

Исследовав здание и архивные документы, специалисты отметили, что история участка прослеживается с 1870-х годов. Тогда здесь, на окраине Саратова, располагались склады лесных материалов. Первым известным владельцем был чиновник Михаил Скуридин — на участке находились деревянные флигели и питейное заведение. Позже место приобрёл вятский купец-лесопромышленник Иван Бердников. Предположительно, именно при нём появился каменный дом: в нём размещались контора по учёту леса, а остальные помещения сдавались. После смерти Бердникова во время эпидемии холеры 1894 года участок перешёл к купцам Лопухиным, а в 1913 году его купила семья Мордвиновых, имевших графский титул. Графиня Екатерина Александровна была вдовой шталмейстера Высочайшего двора и соосновательницей уральского электрометаллургического предприятия. Её дочь Ксения служила фрейлиной при императорском дворе, а сын Александр — член Императорского автомобильного клуба — в 1909 году установил всероссийский рекорд скорости (131,5 км/ч). Дом на Шелковичной в 1918 году был национализирован, а затем стал обычным жилым домом. Кстати, в историко-культурной экспертизе специалисты отметили, что дом сложен из кирпичей трёх разных саратовских заводов: Булычёва, Горина и братьев Галактионовых.

Вместе со статусом памятника специалисты комитета зафиксировали предмет охраны — то есть те особенности здания, которые нельзя изменить. Главный фасад дома, выходящий на Шелковичную, сохранил выразительную кирпичную отделку. Его стены декорированы горизонтальными рустами, имитирующими крупную кладку, и вертикальными лопатками — плоскими выступами, которые украшены сложным орнаментом. Под крышей проходит карниз с дентикулами. В него входит городчатый пояс из ступенчатых зубцов, орнамент «бегунец» (особая укладка кирпича под углом) и прямоугольные филёнки. Окна первого этажа выделены замковыми камнями — небольшими клинообразными выступами над проёмами. Внутри дома сохранилась железобетонная лестница с кованым ограждением. А на лестничной площадке второго этажа находится окно из стеклянных кирпичей системы швейцарского архитектора Гюстава Фальконье.