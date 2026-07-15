Саратовская область сохранила 10-е место в инвестиционном рейтинге

Саратовская область сохранила 10-е место в Национальном рейтинге инвестиционного климата за 2026 год и 5-е — в ПФО, сообщил министр инвестполитики Александр Марченко на заседании Инвестиционного комитета. Интегральный балл региона вырос с 71,28 до 72,43. Все четыре элемента Регионального инвестиционного стандарта перешли в высшую группу «А», показав уверенный рост.

В общероссийский топ-10 вошли инвестиционный портал области и показатель по закупкам для малого бизнеса. Регион также в десятке лучших по срокам подключения к электричеству, водоснабжению и водоотведению. Марченко отметил необходимость точечной работы с показателями, попавшими в группы «D» и «E».

Работа по улучшению инвестиционного климата продолжится.