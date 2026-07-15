Саратовский мастер «с золотыми руками» обворовал клиентов на миллион рублей

В Саратовской области задержан 40-летний мастер по ремонту, который под видом добросовестного специалиста обворовывал своих клиентов. Мужчина предлагал услуги отделки домов и дач, представляясь профессионалом «широкого профиля». В ходе работ он досконально изучал расположение имущества и распорядок хозяев, чтобы затем, выждав время, вернуться на объект, тайно проникнуть в постройки и похитить ценности. Для вывоза краденого он привлекал ничего не подозревающего приятеля с внедорожником и прицепом, который считал, что помогает перевозить личные вещи товарища.

Собственники, обнаружив пропажу, долгое время не подозревали мастера, поскольку оставались довольны качеством его работы и называли его человеком с «золотыми руками». Жертвами серийного похитителя стали шесть домовладельцев из Энгельсского района и двое саратовцев. Общий ущерб превысил миллион рублей. Часть украденного злоумышленник распродал, а наиболее ценные инструменты и материалы использовал для строительства собственного коттеджа в Ленинском районе, который намеревался впоследствии перепродать. Пустующие комнаты этого здания служили складом для незаконной добычи.

В ходе обыска часть инструментов и материалов изъяли и вернули владельцам. Задержанный признал вину. Все ранее возбуждённые уголовные дела о кражах (статья 158 УК РФ) объединены в одно производство. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полиция продолжает устанавливать иные возможные эпизоды противоправной деятельности фигуранта.