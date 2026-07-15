В России начался приём заявок на знак «Доброволец России»

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В России стартовал приём документов на соискание почётного нагрудного знака «Доброволец России». Награда вручается за выдающийся вклад в развитие волонтёрского движения, донорство и совершение героических поступков. Жители Саратовской области могут подать заявки до 27 июля 2026 года.

Претендентами на знак могут стать волонтёры с не менее чем 500 подтверждённых часов на платформе Добро.рф за последние три года, добровольцы, совершившие героический поступок, а также доноры крови, плазмы или костного мозга с подтверждённым опытом донаций. Для участия необходимо обратиться в комитет молодёжной политики Саратовской области.

Необходимые формы и подробная информация о порядке подачи документов доступны по ссылке на Яндекс.Диске и на официальном сайте комитета.