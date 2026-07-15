Под Саратовом трассу над Волгой расширят до четырех полос

В Саратовском регионе планируется провести масштабные работы по модернизации и расширению дорожного полотна, связывающего населенные пункты Вольск и Балаково. Информацию об этом распространило Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог, объявив соответствующий тендер.

Предметом реконструкции является 20-километровый отрезок автомагистрали Р-228, простирающийся от Широкого Буерака до Кленов. В настоящее время этот участок имеет по две полосы движения в каждом направлении, однако в рамках предстоящих преобразований его пропускная способность будет увеличена за счет добавления еще двух полос, до четырех.

Стоит отметить, что часть данного участка дороги проходит непосредственно над акваторией реки Волги.

Стартовая цена тендера на проведение работ заявлена на уровне 6,5 миллиардов рублей, однако данный показатель не является окончательным и может быть скорректирован в сторону уменьшения по итогам торгов.

Предполагается, что все запланированные работы по реконструкции дорожного участка будут завершены в течение 2028 года.