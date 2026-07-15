Туристы в Саратовской области знакомятся с гармошкой и глиняной игрушкой

Фото: Культурный регион 64

Туристы, приезжающие в Саратовскую область, всё чаще открывают для себя уникальные народные традиции региона. В музеях, центрах народного творчества и на сельских промыслах гости знакомятся с изделиями мастеров, слушают старинные мелодии и частушки, а также становятся свидетелями обрядов, передаваемых из поколения в поколение. Особый интерес вызывают саратовская гармоника с её узнаваемым звучанием, глиняная игрушка из деревни Малая Крюковка с характерным штампиковым орнаментом, а также выступления семейных коллективов, сохраняющих устное и музыкальное фольклорное наследие.

Мастер Елена Чеснокова рассказывает туристам о технологии производства глиняной игрушки, возникшей в начале XVII века. Изделия лепят из местной серо-белой глины, сохраняя естественный цвет и украшая ямчатым орнаментом, — популярны свистки и большие «гуделки». Певица Татьяна Агевнина знакомит гостей с историей саратовских частушек и ансамблем «Весёлые колокольца», который с 1970-х годов передаёт традицию новым поколениям, а в 2022 году «Яруженские частушки» поданы на включение в региональный реестр.

Реализация нацпроекта «Туризм и гостеприимство» расширила доступ к этим культурным богатствам: укреплена инфраструктура маршрутов, поддержаны центры народного творчества, создан онлайн-каталог реестра нематериального наследия. Замминистра культуры Иван Александров отметил, что признание Саратова одним из самых доступных направлений летнего сезона подтверждает развитие отрасли благодаря нацпроекту и совместным инвестиционным проектам с бизнесом.