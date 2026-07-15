В Вольске загорелся музей истории Военного института материального обеспечения

В Вольске Саратовской области произошёл пожар в здании музея истории Военного института материального обеспечения. Возгорание кровли в трёхэтажном здании на улице Горького потребовало привлечения значительных сил: на месте работали 55 спасателей и 10 пожарных расчётов. Благодаря оперативным действиям огнеборцев пламя удалось взять под контроль.

Жертв и пострадавших среди людей нет. Площадь возгорания в настоящее время уточняется. Сотрудники ГУ МЧС региона продолжают работу на месте происшествия, устанавливая причины возникновения пожара. Специалисты изучают все возможные версии случившегося.

Всего за минувшие сутки в Саратовской области зафиксировано 16 пожаров, 13 из которых пришлись на возгорания мусора и сухой растительности. Спасатели напоминают о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности в летний период, когда риск возгораний особенно высок.