В Саратове появится региональный гастрономический гид

Фото: Мининвест Саратовской области

14 июля 2026 года в регионе собрался Клуб продюсеров, ориентированный на креативные индустрии в сфере гастрономии. Во встрече приняли участие представители областных министерств, занимающихся инвестициями, Корпорации развития Саратовской области, а также деятели индустрии питания.

Ключевыми вопросами повестки дня стали подготовка к ежегодному событию «Креативный Саратов» и разработка гастрономического справочника по Саратовской области.

Участники заседания обсудили основополагающие идеи для предстоящего форума «Креативный Саратов». В ходе диалога были выделены основные темы, которые будут раскрыты на мероприятии, а также рассмотрены потенциальные приглашенные эксперты федерального уровня.

Кроме того, на встрече прорабатывался вопрос создания гастрономического путеводителя по Саратовской области – источника информации о местах с локальной кухней. Представители гастроиндустрии были ознакомлены с предполагаемой структурой гида и критериями, по которым будут отбираться объекты.

«Гастрономический гид позволит не только обобщить лучшие примеры местной кухни, но и стимулирует приток туристов в регион. Ожидается, что презентация путеводителя состоится в рамках сентябрьского форума «Креативный Саратов», который является главным креативным мероприятием года», — поделился информацией министр инвестиционной политики Александр Марченко.