Панков отметил, что будущий пляж – долгожданный для жителей Заводского района

Фото: Николай Панков

Депутат Госдумы Николай Панков в своём канале в мессенджере «Макс» отметил, что проект Вячеслава Володина по строительству третьего пляжа - долгожданный для жителей Заводского района.

Сейчас жителям приходится ездить в центр города, чтобы отдыхать у Волги и купаться. Или посещать «дикие» пляжи, где нет безопасных условий.

«Заводской район – один из самых больших и населённых в Саратове. И людям важно, что здесь впервые за всю историю появится официальный пляж. Обустроенный по всем стандартам безопасности и комфорта. Полностью бесплатный и находящийся в транспортной доступности. При этом будут обеспечены хорошие условия для лодочников. Ведь целые поколения заводчан выросли у Волги. Вот так проекты спикера создают удобную и современную инфраструктуру для людей», - подчеркнул Николай Панков.