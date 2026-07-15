Саратовцев ожидает архитектурная прогулка по городу

Фото: Минкультуры Саратовской области

Городской центр имени П. А. Столыпина приглашает жителей и гостей города на бесплатную пешеходную экскурсию «Архитектурная прогулка по работам Юрия Терликова».

Участники познакомятся с творческим наследием известного саратовского архитектора, узнают о его жизни и увидят здания, которые во многом сформировали современный архитектурный облик Саратова.

17 июля в 18:00

Сбор — ул. Рабочая, 6/14 (пересечение с ул. Провиантской)

Экскурсовод — Светлана Герасимова

Участие бесплатное, предварительная запись не требуется.

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