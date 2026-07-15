В Парке покорителей космоса выступят солисты концертной организации «Поволжье»

Фото: Минкультуры Саратовской области

В Парке покорителей космоса им. Ю.А.Гагарина продолжается серия музыкальных встреч. Жителей и гостей Саратовской области приглашают на концерт солистов концертной организации «Поволжье».

Мероприятие состоится в субботу, 18 июля, в 14.00.

В программе прозвучат любимые произведения в исполнении лауреатов международных и всероссийских конкурсов: Виктории Замятиной, Расима Хайрова, Анастасии Мигуновой, Влада Гаврилова, Валентины Копаневой, Анастасии Станишевкой и Полины Кравцовой. Гостем концерта станет заслуженная артистка России Нина Калашникова.

Художественный руководитель программы — композитор Александр Плеханов.

Министерство культуры Саратовской области