Энергетики «Т Плюс» заменили 6,8 км теплосетей в Саратове

Специалисты Саратовского филиала «Т Плюс» ежедневно готовят городские сети к новой зиме и с начала ремонтной кампании уже заменили 6,8 км трубопроводов разного диаметра. Главная цель перекладок — обеспечить стабильную подачу тепла в дома горожан в предстоящие холода.

Участки для замены коммуникаций определены по результатам гидравлических испытаний. Энергетики выявили при опрессовках 550 повреждений и 465 из них уже устранили.

Ежедневно на саратовских теплотрассах трудятся 10–12 мобильных бригад. Сегодня они ремонтируют трубопроводы на улицах Брянской, Азина, Мира, Астраханской и других, стараются как можно быстрее устранить дефекты и восстановить горячее водоснабжение жителей.

Параллельно специалисты меняют изношенную изоляцию, чтобы сократить потери тепла и улучшить качество отопления. Всего в этом году «Т Плюс» смонтировала на трубах 13,8 км нового изоляционного слоя. Самый протяжённый участок — свыше 2 км — сетевая инфраструктура на проспекте Энтузиастов.

Вся актуальная информация о ходе работ и планируемых отключениях размещена на портале Тепловой справочной службы https://tss.tplusgroup.ru/ и в социальных сетях компании.