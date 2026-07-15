Отдыхающим детского оздоровительного лагеря в Саратовской области напомнили о правилах безопасного поведения вблизи железной дороги

Фото: ПривЖД

В детском оздоровительном лагере имени Зои Космодемьянской в Саратовской области прошел профилактический урок «Уступи дорогу поездам!». В нем приняли участие 175 детей и воспитателей.

Фото: ПривЖД

В ходе мероприятия дети приняли участие в викторине, получили памятки по основным правилам поведения вблизи стальной магистрали.

Фото: ПривЖД

ПривЖД призывает граждан быть максимально бдительными на объектах железнодорожного транспорта. Напоминайте своим детям, близким и друзьям об опасности нахождения вблизи железной дороги – своевременный разговор поможет предотвратить трагедию и сохранить жизнь.