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НовостиОбщество15 июля 2026 6:11

В Саратовской области заменяют суставы с использованием роботизированных систем

В Энгельсской больнице роботы помогают врачам менять пациентам суставы
Источник:kp.ru
Фото: Минздрав Саратовской области

Фото: Минздрав Саратовской области

В Энгельсской городской клинической больнице №1 стартовала практика проведения эндопротезирования суставов посредством применения роботизированного оборудования.

В процессе хирургической процедуры хирург контролирует передовое устройство, которое осуществляет манипуляции с микронной точностью, выполняет прецизионные разрезы, регулируя их глубину и наклоны, гарантирует устойчивость и надёжность всей процедуры, а также содействует безупречному размещению и фиксации имплантата.

Благодаря исключительной точности роботизированной системы, период восстановления пациента протекает более успешно и ускоренно. Пациенты способны приступать к передвижению уже на следующий день после операции, а по истечении 4-6 недель интенсивной терапии под наблюдением медицинских работников человек возвращается к своему обычному ритму жизни и полной функциональности.