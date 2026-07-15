Продолжается прием документов претендентов программы «Земский работник культуры» в 2026 году

Фото: Минкультуры Саратовской области

С 3 апреля 2026 года по 16 сентября 2026 года включительно министерством культуры Саратовской области осуществляется прием документов и регистрация претендентов для проведения отбора на право получения единовременных компенсационных выплат работникам культуры, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с числом жителей до 50 тыс. человек.

Подробная информация о программе на официальном сайте Министерства культуры Саратовской области: https://mincult.saratov.gov.ru/земский-работник-культуры/