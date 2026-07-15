Подведены итоги ежегодного конкурса дипломных работ выпускников кафедр «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»

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Главный архитектор области Анастасия Пузанова приняла участие в подведении итогов ежегодного смотра-конкурса дипломных работ бакалавров и магистров, в качестве приглашенного специалиста.

Мероприятие состоялось в саратовском Доме архитекторов в рамках внеочередного заседания Правления саратовской региональной организации Союза архитекторов России при участии председателя правления Владимира Вирича, заведующих кафедрами «Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды» Сергея Дядченко и Виталия Кудрявцева, представителей архитектурного сообщества, студентов-выпускников Института УРБАС СГТУ им. Гагарина Ю.А.

«Ежегодно после защиты выпускных квалификационных дипломных работ в саратовском Доме архитекторов проходит смотр-конкурс, в рамках которого организуется выставка и отмечаются лучшие студенческие проекты. Это хорошая возможность ознакомиться со всеми бакалаврскими и магистерскими работами, которые прошли итоговую защиту по направлениям архитектуры, градостроительства и дизайна архитектурной среды. Хочу отметить высокий уровень дипломных работ и разносторонние темы, которые студенты выбирали с помощью своих дипломных руководителей. На смотре-конкурсе представлены работы посвященные развитию экологического и транспортного каркаса Саратова, реновации территорий областной клинической психиатрической больницы Святой Софии, ансамбля Провиантских складов Рейнеке, бывшей Устиновской богадельни. Интересная работа студентки кафедры «Дизайн архитектурной среды» Любимовой Алены, посвященной развитию туристического маршрута дирижаблей с разработкой адаптивной наземной инфраструктуры. Традиционно институт УРБАС СГТУ подтверждает высоко профессиональный уровень подготовки молодых кадров в области архитектуры, дизайна архитектурной среды и градостроительства», - рассказала Анастасия Пузанова.