«Удар возмездия» в Новоузенске: как ревность, алкоголь и штыковая лопата привели 52-летнего именинника на скамью подсудимых

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В тихом городке Новоузенск Саратовской области бытовая зарисовка с провинциального дня рождения обернулась уголовным делом. В местный отдел полиции обратился 24-летний житель Челябинской области, приехавший в регион на заработки. Теперь его соседу и недавнему радушному хозяину грозит до двух лет лишения свободы за умышленное причинение легкого вреда здоровью.

От застолья к засаде

История началась по классическому сценарию добрососедских отношений. Молодой командировочный из Челябинска проживает в гостевом домике неподалеку от частного дома 52-летнего местного жителя. Оценив «нелегкую участь приезжего», именинник пригласил молодого человека разделить с ним праздник. Застолье прошло в теплой обстановке: гость поблагодарил хозяев и отправился спать.

Однако дальше события начали развиваться по законам мрачной трагикомедии. Около полуночи молодой человек вышел на улицу покурить. В это же время сильно захмелевший виновник торжества решил посетить деревянный туалет во дворе. Устав от праздника и принятых градусов, мужчина прямо в кабинке на время отключился.

Тревога за пропавшего мужа заставила хозяйку дома отправиться на поиски. Заметив на соседнем участке курящего гостя, она обратилась к нему с вопросом, не видел ли тот ее супруга. Шум голосов разбудил спящего в туалете ревнивца. Находясь под воздействием алкоголя, он сделал единственно верный в своем состоянии вывод: жена на соседнем участке ночью общается с молодым приезжим — дело нечисто. Осторожно покинув временное пристанище, именинник подобрал с земли оставленную там штыковую лопату и стал незаметно подкрадываться к говорящим.

Лопата как аргумент

Какое-то время мужчине удавалось сдерживаться и оставаться незамеченным. Сложно предположить, какая именно фраза супруги стала роковым триггером, но нервы тайного наблюдателя не выдержали. Он резко выскочил из засады и нанес оппоненту удар лопатой в область головы. К счастью для пострадавшего, удар оказался не смертельным, однако повлек легкий вред здоровью.

Злоумышленник был оперативно задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений). Примечательно, что квалификация дела указывает именно на хулиганский мотив или иные низменные цели, хотя фабула происшествия выглядит как классический приступ бытовой ревности на почве алкогольного опьянения. Ревнивцу может грозить наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

Этот инцидент — суровое напоминание о том, насколько обманчивым бывает чувство контроля над ситуацией после употребления спиртного. Радушие хозяина, пригласившего работника из другого региона разделить с ним хлеб и кров, за считанные минуты переросло в агрессию.

Подобные трагедии регулярно происходят в самых разных уголках России, где теснота частных секторов, отсутствие приватности и злоупотребление алкоголем создают гремучую смесь. Для 24-летнего строителя этот день рождения закончился больничной палатой вместо отдыха перед рабочим днем. Для 52-летнего новоузенца праздничная дата теперь знаменует начало долгого общения со следователями и судебного процесса, который навсегда останется темным пятном в биографии всей семьи.