Летом-2027 на берегу Волги в Заводском районе Саратова построят пляж

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

В Заводском районе Саратова, одном из самых густонаселенных и исторически обособленных уголков города, намечаются масштабные перемены. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин во время рабочей поездки осмотрел береговую зону в микрорайоне Улеши, где в ближайшем будущем должен появиться третий городской пляж.

Однако этот проект — не просто очередная зона отдыха с лежаками и раздевалками. Это попытка найти сложный компромисс между современным урбанизмом и уникальным местным укладом жизни.

Огромный запрос жителей на продление набережной от Большой Садовой в сторону Заводского района назревал десятилетиями. Доступ к великой русской реке Волге для целого района долгое время оставался закрытым промзонами и неблагоустроенными пустырями.

«Давайте решать эту задачу в интересах всех. Это будет и сохранять субкультуру лодочников, и, с другой стороны, мы будем развивать с вами пляжные зоны, набережную», — подчеркнул Вячеслав Вололин, обращаясь к представителям местной власти. Он поставил четкую задачу: разработать проектную документацию до мая следующего года и начать строительные работы уже предстоящим летом.

Этот жесткий график вписывается в общую стратегию развития городского пространства. Напомним, что накануне в городе торжественно открыли новый участок набережной под мостом Саратов — Энгельс. Работы по созданию самой протяженной на Волге прогулочной зоны (ее длина достигла 8 километров) ведутся при поддержке спикера Госдумы с 2016 года. Третий, завершающий этап строительства соединил пляж в Затоне и участок под мостом досрочно — изначально сдать объект планировалось только в 2027 году.