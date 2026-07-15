В Радищевском музее работает выставка Вячеслава Дьяконова

Фото: Минкультуры Саратовской области

С 9 июля по 30 августа в залах Радищевского музея, расположенного по адресу ул. Радищева, 41, проходит юбилейная выставка, посвященная Вячеславу Дьяконову. Экспозиция под названием «Дорогие мои, хорошие» представляет собой дань уважения выдающегося мастера к его близким, а также к истории и культурному наследию родного города. Особое место на выставке отведено памяти и прославлению именитых саратовцев – художников, актеров и режиссеров, чьи таланты принесли Саратову известность далеко за его пределами.

Вячеслав Дьяконов, родившийся в Саратове в 1940 году, оставил заметный след в области краеведения, истории и искусства. Его путь начался с обучения в художественной школе и занятий в театральных студиях, где он мечтал о карьере актера. Получив филологическое образование, он посвятил свою профессиональную деятельность сфере культуры. В 1995 году Дьяконов успешно защитил кандидатскую диссертацию по истории. Его многогранная деятельность и активная гражданская позиция стали ценным вкладом в культурное развитие региона.