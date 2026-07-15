Энгельсит украл магнитолу у друга и продал её ему же

В Энгельсе раскрыто необычное преступление, в котором переплелись дружба, конфликт поколений и цинизм.

Два молодых человека из одного техникума были друзьями более 10 лет. Один часто подвозил другого на своём автомобиле. Но идиллия разрушилась после ссоры.

В июле 2023 года (или ранее) молодой человек поссорился с матерью, которая лишила его карманных денег. Оставшись без средств к существованию, он вспомнил об уязвимости автомобиля своего товарища — задние двери не закрывались.

Ночью 5 июля злоумышленник беспрепятственно проник в незапертую машину и похитил автомагнитолу стоимостью около 4 тысяч рублей.

Когда друг обнаружил пропажу и обратился в полицию, вор начал активно изображать участие. Он придумал историю о том, что нашёл магнитолу в скупке. Обрадованный потерпевший перевёл за неё деньги… своему другу!

Злоумышленник попросил брата выступить в роли владельца скупки. Потерпевший перевёл 3 тысячи рублей брату преступника, фактически купив свою собственную вещь обратно.

Сотрудники уголовного розыска быстро разобрались в хитросплетениях этой истории. Против молодого человека возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям: кража (ч. 1 ст. 158 УК РФ), мошенничество (ч. 1 ст. 159 УК РФ).

Подозреваемый полностью возместил ущерб пострадавшему другу. Суд избрал ему меру пресечения в виде подписки о невыезде.