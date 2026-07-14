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НовостиОбщество14 июля 2026 10:22

Женщина из Саратова лишилась золота на 250 тысяч после знакомства на пляже

Новый знакомый украл у саратовчанки золото на четверть миллиона
Источник:kp.ru

В Саратове 42-летняя местная жительница лишилась золотых украшений на 250 тысяч рублей после знакомства на пляже. Женщина пригласила нового знакомого к себе домой на улицу Гвардейскую, где они устроили застолье с алкоголем. После ухода гостя хозяйка обнаружила пропажу драгоценностей.

Полицейские задержали 28-летнего ранее судимого саратовца. Мужчина признался, что сдал похищенные украшения в ломбард за 90 тысяч рублей, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.